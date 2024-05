Polícia Civil de Guaçuí apreende drogas com apoio da cadela Alga

Na manhã desta quinta-feira (9), a Polícia Civil de Guaçuí, com o apoio da cadela Alga, PM K9, apreendeu drogas após uma denúncia de tráfico no bairro São Miguel.

Leia também: Anchieta: projetos empreendedores da prefeitura ganham premiação ouro

No local da abordagem, a cadela localizou 68 pedras de crack pequenas e 15 pedras médias da mesma droga. Além de 9 papelotes de cocaína e uma porção grande de cocaína. A droga estava escondida em uma construção na região da Lagoa, conhecida pelo intenso tráfico.

Nenhum suspeito foi detido na ação. As drogas foram apreendidas e encaminhadas para a Delegacia do município.

As investigações continuam na Polícia Civil de Guaçuí e qualquer informação sobre o caso pode ser passada através do disque-denúncia 181.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.