Polícia Civil e OAB/ES realizam palestra para alunos de Divino de São Lourenço

Na tarde da última terça-feira (15), a Polícia Civil e a Subseção da OAB/ES, de Guaçuí, ministraram uma palestra para os alunos do Ensino Médio da Escola Estadual “Juvenal Nolasco”, em Divino de São Lourenço, sobre o Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

O evento também contou com a participação do CREAS de Divino de São Lourenço. A palestra foi ministrada para mais de 120 alunos.

A palestra faz alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado no dia 18 de maio, e tem o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para o engajamento contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes.

A data foi escolhida, pois no dia 18 de maio de 1973, a menina Araceli, de 8 anos, de Vitória, foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada. Seu corpo apareceu seis dias depois, carbonizado e os seus agressores nunca foram punidos.

Com a repercussão do caso e forte mobilização do movimento em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, o dia 18 de maio foi instituído pela Lei nº 9.970/2.000, como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Desde então, esse se tornou o dia para que a população brasileira se una e se manifeste contra esse tipo de violência.

Os casos de abusos podem ser denunciados no Disque 100 ou disque-denúncia 181. O sigilo é garantido.