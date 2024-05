Fiscalização coíbe transporte sem documentação fiscal em Cachoeiro

Uma blitz realizada na última terça-feira (14) por auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, identificou o transporte sem documentação fiscal de rochas ornamentais e cimento, em Cachoeiro, no Sul do Estado.

De acordo com a Sefaz, foram lavrados sete autos de infração, que resultaram em autuações no valor total de R$ 42,2 mil, entre lançamento de impostos devidos e multas aplicadas.

Leia também: VÍDEO | De novo? Carro e caminhão batem na entrada do IBC em Cachoeiro

A fiscalização foi realizada por auditores fiscais da Subgerência Fiscal da Região Sul na Rodovia ES-482, no distrito de Coutinho. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.

De acordo com o subgerente fiscal da região Sul, o auditor fiscal Florentino Dalfior Junior, do valor total das autuações, R$ 34,1 mil foram prontamente recolhidos.

“São recursos que entram nos cofres estaduais, preservando a arrecadação e contribuindo para que o Governo do Estado continue realizando investimentos em áreas fundamentais para o cidadão. Além disso, as ações de fiscalização coíbem a concorrência desleal, fomentando um ambiente de negócios pautado na integridade e na justiça fiscal”, completou.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.