Polícia procura suspeito de tentar matar mulher a pauladas em Itapemirim

A Polícia Militar está procurando o suspeito de tentar matar a própria esposa a pauladas no bairro Barbados, em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo, na noite da última quarta-feira (1º).

De acordo com a PM, os militares receberam foram acionados para se deslocarem até o bairro, pois um homem havia agredido a esposa com pauladas na cabeça.

No entanto, testemunhas contaram que após as agressões, a vítima teria sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.

Contudo, os policiais foram ao local das agressões, porém o suspeito já havia fugido, não sendo localizado. Além disso, os militares não conseguiram conversar com a vítima devido ao estado de saúde dela.

