Polícia localiza arma escondida em maleta dentro de casa em Ibatiba

Policiais militares e civis apreenderam arma e munições que estavam escondidos dentro de uma maleta no interior de uma residência na localidade de Córrego São Domingos, zona rural de Ibatiba, na última sexta-feira (10).

Segundo consta no boletim da Polícia Militar, foi realizado cumprimento de mandado de busca e apreensão contra um homem. Em contato com o suspeito, ele relatou aos policiais que não possuía nenhum objeto ilícito em seu quarto. Porém, o genitor do suspeito disse que na estante localizada na sala, havia uma maleta de ferro onde em seu interior haveria um revólver Taurus, calibre .32, com doze munições do mesmo calibre.

No entanto, ele apresentou um certificado de registro federal de arma de fogo, com validade no dia 6de julho de 2013. A operação foi coordenada pelo delegado responsável pela Delegacia Regional de Ibatiba.

Leia também: “Operação Vindicta”: Gaeco cumpre mandados de prisão e apreensão em Iúna

Sendo assim, os suspeitos foram conduzidos para 8ª Delegacia Regional de Ibatiba, onde foram apresentados perante a autoridade policial para as demais providencias.