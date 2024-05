“Operação Vindicta”: Gaeco cumpre mandados de prisão e apreensão em Iúna

Policiais civis e militares cumpriram mandados de prisão e apreensão durante a “Operação Vindicta”, em Iúna, na última sexta-feira (10).

A operação contou com a participação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Sul), em conjunto com a Polícia Civil, por meio da 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ibatiba, e com apoio do 14º Batalhão de Polícia Militar em Ibatiba.

Segundo o MPES, os mandados foram expedidos pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna e os fatos investigados são referentes a prática de crimes tipificados no art. 121, § 2º, c/c artigo 14, II, do Código Penal Brasileiro. Uma pessoa teve um mandado de prisão cumprido em desfavor dela.

O MPES informou que participaram da operação um Promotor de Justiça do Gaeco-Sul, três Agentes do Gaeco, três delegados de Polícia Civil, um escrivão de Polícia Civil; quatro investigadores de Polícia Civil, além de dez Policiais Militares do 14º Batalhão de Polícia Militar.