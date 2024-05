Polícia Militar apreende mais de 800 pinos de cocaína no ES

Na madrugada da última quinta-feira (9), as equipes de Radiopatrulha da 2ª Companhia do 7° Batalhão da Polícia Militar apreenderam pinos de cocaína no bairro São Francisco, em Cariacica.

Segundo a Polícia Militar, em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, policiais militares apreenderam uma sacola próxima à linha do trem. Dentro da referida sacola, os policiais encontraram cerca de 840 pinos de cocaína.

Sendo assim, a ocorrência foi encaminhada pela PM à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.