PRF recupera carga de 30 toneladas de café avaliada em R$ 600 mil no ES

Na tarde desta quinta-feira (9), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), abordou, durante uma fiscalização na altura do km 152, da BR-101 no município de Linhares, um caminhão transportando uma carga roubada de 30 toneladas de café.

De acordo com a PRF, o caminhão Scania/P360 B8X2, de cor branca, com placas de Santa Leopoldina, foi parado após ser constatado que o motorista não não havia cumprido o descanso obrigatório e se encontrava com excesso de peso.

Durante a ocorrência, informações indicaram que a carga transportada havia sido roubada em Minas Gerais, e foi transbordada em uma propriedade rural em Santa Leopoldina, no Espírito Santo.

O veículo, motorista, carga e a vítima foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Linhares para providências.