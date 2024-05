Polícia Militar apreende mais de R$ 7 mil do tráfico de drogas no ES

Policiais militares cumpriram um mandado de prisão em aberto contra um homem de 26 anos e apreenderam mais de R$ 7 mil reais em bairros de Guarapari, no último sábado (4) e no domingo (5).

Segundo a Polícia Militar, no sábado (4), policiais avistaram um homem em atitude suspeita no bairro Elza Nader. Ao perceber a presença policial emitiu, dispensando algo no percurso. O indivíduo foi alcançado e durante as buscas foi localizado um pedaço grande de maconha, 284 buchas de maconha, uma unidade de haxixe, 25 munições de calibre .38, 30 munições de calibre 9mm, material para embalo, uma balança de precisão e o valor de R$ 7.001,00 reais.

Já no domingo (5), um homem de 26 anos foi detido no bairro Centro com um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela 1ª Vara Criminal de Execuções Criminais de Poços de Caldas, em Minas Gerais.

Além disso, no final da tarde de sábado, policiais militares visualizaram um indivíduo no meio do mato em atitude suspeita com um objeto nas mãos no bairro Paturá, que ao perceber a presença policial fugiu do local. Nas buscas, os militares localizaram em meio a vegetação uma submetralhadora caseira com dois carregadores, sendo um deles com três munições calibre .380, e no interior de uma casa em construção outras 44 munições calibre .380.

Sendo assim, todos os materiais ilícitos foram encaminhados para a Delegacia local juntamente com os envolvidos nas ocorrências.