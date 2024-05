Polícia Militar apreende máquinas caça-níqueis em Ibatiba

Policiais militares apreenderam máquinas caça-níqueis durante a operação “Cavalo de Aço”, realizada no distrito de Santa Clara, em Ibatiba, na última quarta-feira (1º).

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais cobservaram um homem desembarcando de um veículo Fiat Strada, de cor branca, e entrando em um bar/distribuidora com uma maleta semelhante a uma case de arma.

Diante disso, os militares realizaram a abordagem e, após busca pessoal, identificaram que o homem embora negasse inicialmente, foi encontrado com o suspeito mais de $ 20.000,00 em espécie e várias chaves de cadeado. Além disso, uma busca minuciosa revelou uma maleta de ferramentas, máquinas caça-níqueis em operação e mais uma quantidade de dinheiro no veículo.

No entanto, segundo a PM, o suspeito afirmou dar manutenção nas máquinas, mas não soube explicar a origem do dinheiro. Sendo assim, o veículo foi apreendido. O suspeito e a proprietária do estabelecimento foram conduzidos à delegacia e todo o material encontrado foi apreendido e apresentado às autoridades competentes.