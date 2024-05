Polícia prende suspeito de tráfico após denúncias em Atílio Vivácqua

Um jovem de 23 anos, foi preso após ser pego com drogas e dinheiro durante um patrulhamento no bairro Niterói, em Atílio Vivácqua, na última quarta-feira (15).

Segundo a Polícia Militar, policiais militares avistaram o suspeito em frente ao parque de exposições Scarpão. No entanto, os policiais realizaram a abordagem ao indivíduo, sendo encontrado 37 buchas de maconha, cinco papelotes de cocaína, uma balança de precisão, R$ 640 reais em espécie e material de embalar as drogas.

Sendo assim, o suspeito e o material foram apresentados na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que, na delegacia, o suspeito de 23 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

