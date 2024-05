Polícia prende suspeitos de vender consórcio falso no ES

A Polícia Civil (PC) prendeu três suspeitos durante a 3ª fase da Operação ‘Consórcio Fake’, nesta quinta-feira (2). Segundo a PC, além das prisões, uma revenda foi interditada.

A operação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em conjunto com o Procon Estadual e a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Na ação, documentos e um notebook foram apreendidos.

Além disso, a PC informou que os suspeitos usavam uma máquina de choque para agredir os consumidores que se deslocavam ao local para fazer reclamações da empresa. Mais detalhes sobre a operação serão repassados em entrevista coletiva, na tarde desta quinta-feira (2).