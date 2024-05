Poliomielite: vacinação em Cachoeiro começa nesta segunda (27)

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), inicia, nesta segunda-feira (27), a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite.

A iniciativa, que segue até o dia 14 de junho, visa promover a atualização da caderneta de vacinação e aplicar, indiscriminadamente, o imunizante em crianças de 1 a 4 anos que tenham recebido o esquema básico da Poliomielite (VIP). O Dia D da campanha está agendado para o próximo dia 8 de junho (sábado).

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), na região urbana e no interior do município, participarão da mobilização, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas – confira lista abaixo.

Para que a criança receba a imunização, os pais ou responsáveis devem levar carteira de vacinação, CPF ou cartão SUS dos filhos. A campanha é destinada a conter o risco de reintrodução do vírus da poliomielite, manter o país livre da doença e aumentar a cobertura vacinal.

O secretário municipal de saúde, Alex Wingler, convida a população a levar os pequenos aos postos para efetuarem a vacinação. “Para manter a poliomielite erradicada do país, é fundamental ter uma cobertura satisfatória. O processo é simples, mas muito importante para evitar que crianças da cidade sofram com alguma dessas, ou outras doenças imunopreveníveis”, afirma.

Unidades com sala de vacinação

UBS Aquidaban

UBS Aeroporto

UBS IBC

UBS Novo Parque

UBS Abelardo Machado

UBS Gilson Carone

UBS Village da Luz

UBS Amaral

UBS Ferroviários

UBS São Francisco de Assis

UBS Basileia

UBS Alto União

UBS São Luiz Gonzaga

UBS BNH de Baixo

UBS BNH de Cima

UBS Zumbi

UBS Paraíso

UBS Coramara

UBS Valão

UBS Otton Marins

Policlínica Municipal “Bolivar de Abreu” (Santo Antônio)

Interior

UBS Soturno

UBS Burarama

UBS Pacotuba

UBS Gironda

UBS Córrego dos Monos

UBS Itaoca

UBS Conduru