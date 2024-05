Prefeitura de Alegre divulga processo seletivo com 30 vagas

A Prefeitura de Alegre anunciou a abertura de inscrições para um novo processo seletivo. Este processo visa à contratação de 30 profissionais que possuam formações variando entre níveis fundamental, médio técnico e superior.

As oportunidades são para uma ampla gama de cargos, incluindo auxiliar geral de vias permanentes – braçal, auxiliar de serviços gerais I, condutor de veículo municipal – caminhão, operador de máquina e equipamento pesado municipal, auxiliar administrativo, auxiliar de cuidador, merendeira, técnico de enfermagem, entre outros.

Os profissionais selecionados deverão cumprir jornadas de trabalho que variam de 24 a 40 horas semanais, com remunerações que oscilam entre R$ 1.412 e R$ 3.010,04, de acordo com o cargo.

Confira o edital completo clicando AQUI.

Para participar, os interessados devem efetuar suas inscrições nos dias 13 e 14 de maio, presencialmente no Parque Getúlio Vargas.

É importante ressaltar que o processo de seleção será realizado por meio de avaliação de títulos e prova prática, conforme detalhado no edital disponível para consulta.

Este processo seletivo tem validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, se necessário.

