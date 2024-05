Prefeitura de Alegre realiza entrega de 77 escrituras

Na noite de segunda-feira (6), a Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS), realizou a entrega de 77 escrituras no Loteamento Boa Fé.

O evento contou com a presença do Desembargador Willian Silva, da Juíza Drª Graciene Pereira, do Prefeito Nirrô Emerick (PP), do vice-prefeito Silvani Monteiro Corrente, do Oficial do Cartório Frankilin, vereadores, e além da sociedade alegrense presente, especialmente os moradores do Boa Fé, celebrando juntos essa vitória para a comunidade.

Este marco é um passo essencial no processo de regularização fundiária, conferindo aos moradores não apenas a posse, mas a segurança de serem reconhecidos como legítimos proprietários.

A partir de agora, os proprietários possuem a garantia legal sobre suas terras. Seus imóveis estão regularizados e tendem a valorizar no mercado. Além disso, as escrituras permitem que os moradores acessem linhas de crédito e benefícios para melhorias habitacionais e a regularização ajuda no planejamento urbano e promove um desenvolvimento responsável.

Foto: Divulgação/PMA