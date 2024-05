Alegre: contas do prefeito Nirrô são aprovadas pelo TCE-ES

As contas da gestão do prefeito de Alegre, Nemrod Emerick, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).

O parecer do órgão, divulgado nesta segunda-feira (6), é referente ao exercício de 2022. A decisão é do conselheiro Davi Diniz, relator do processo.

Apesar da aprovação, o TCE apontou algumas ressalvas por: abertura de crédito adicional suplementar sem autorização legal; e desequilíbrio financeiro do regime próprio de previdência em capitalização decorrente de insuficiência financeira desprovida de aporte pelo ente patrocinador.