Prefeitura de Dores do Rio Preto anuncia processo seletivo com 30 vagas

A Prefeitura de Dores do Rio Preto anunciou um novo Processo Seletivo, destinado à contratação de profissionais de diferentes áreas, em caráter temporário.

De acordo com o edital, são ofertadas 30 vagas, além de cadastro reserva, para os seguintes cargos: Agente de Atendimento ao Público (3); Assistente Social; Auxiliar de Serviços de Limpeza e Conservação (7); Braçal (2); Cuidador Social; Escriturário (4); Fonoaudiólogo (1); Médico; Médico da Atenção Básica (1); Motorista (6); Nutricionista (1); Operador de Máquinas; Psicólogo (3); Técnico em Saúde Bucal (1); e Terapeuta Ocupacional (1).

Para se inscrever, é necessário ter ensino fundamental, médio ou superior completo, de acordo com o cargo de interesse.

Aos profissionais efetivados, o salário ofertado vaia de R$ 1.102,28 a R$ 12.607,07, referente a jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais.

Os interessados devem se inscrever no período de 13 a 17 de maio de 2024, exclusivamente de forma presencial, na Rua Miguel Moreira da Silva, nº 105, sede, das 8h30 às 10h30 e das 12h30 às 15h30.

Como forma de classificação, todos os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos e experiência profissional. Já para os cargos de motorista e operador de máquinas, será realizada prova prática.

Este Processo Seletivo terá validade de um ano, a partir de homologação, podendo ser prorrogado pelo mesmo período ou rescindido, a critério da Prefeitura Municipal.

Em nosso site você tem acesso ao edital e pode obter mais informações.

