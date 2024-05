Prefeitura de Vitória: pré-candidato deixa disputa a pedido do governador

O deputado estadual Tyago Hoffman (PSB) não é mais pré-candidato a prefeito de Vitória. A decisão de deixar a disputa pelo Poder Executivo da capital veio após um pedido do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).

“Atendendo ao pedido do governador Casagrande retiro minha pré-candidatura à Prefeitura de Vitória e assumo, a partir de hoje, uma tarefa de articulação político partidária em todo o Espírito Santo”, disse o parlamentar por meio de nota.

Apesar da retirada do nome como pré-candidato, Hoffman afirma que vai continuar dialogando com a população.

“Isso não me distancia das principais pautas da nossa capital. Pelo contrário, esse período de pré-campanha foi muito importante para conhecer de perto os problemas, pensar soluções para a cidade e me aproximar ainda mais das pessoas que fazem Vitória todos os dias”, explica.

