Estações do ES ajudam gaúchos com 108 mil litros de água por dia

O Governo do Espírito Santo enviou para o Rio Grande do Sul três Estações de Ultrafiltragem de Água, que, juntas, podem filtrar 108.000 litros de água por dia, garantindo água limpa para todos os gaúchos.

O governador Renato Casagrande (PSB) apontou a importância do uso de equipamentos como esses em grandes tragédias, onde os recursos hídricos para consumo se esgotam.

LEIA TAMBÉM: Cães capixabas auxiliam no resgate de vítimas no Rio Grande do Sul

“Entra água suja, barrenta e sai água limpa, potável, pronta para beber”, destacou o chefe do Poder Executivo capixaba.