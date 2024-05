Prefeitura do Sul tem conta hackeada e conteúdo erótico compartilhado  

O perfil no Facebook da Prefeitura de Castelo, no Sul do Estado, foi invadido e, desde o início do mês de maio, vem sendo utilizado para compartilhamento de conteúdo adulto.

As imagens compartilhadas não chegam a apresentar conteúdo explícito, mas as cenas que parecem ter sido retiradas de filmes adultos insinuam a prática sexual.

Leia Também: Menina de 6 anos é abusada pelo próprio primo em Apiacá

Em contato com a assessoria de Comunicação da Prefeitura de Castelo, os mesmos informaram que já foi lavrado um Boletim de Ocorrência, e todas as medidas de segurança possíveis já foram tomadas. Além disso, a empresa Meta Platforms, administradora do Facebook, também já foi comunicada, porém, até o momento, a página permanece no ar.