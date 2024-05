Menina de 6 anos é abusada pelo próprio primo em Apiacá

Uma menina de 6 anos foi abusada sexualmente pelo próprio primo em Apiacá, no Sul do Espírito Santo, na noite da última sexta-feira (10).

A Polícia Militar informou que policiais militares foram acionados por uma conselheira tutelar para ir ao hospital municipal de Apiacá, onde uma menina, de 6 anos, havia dado entrada, vítima de estupro. Em conversa com os policiais no hospital, a mãe da vítima relatou ter sido informada por familiares que a filha estava com o primo em um local afastado.

De acordo com a mãe da menina, por essa não ser a primeira vez que isso acontece, levou a menina ao hospital, onde foi constatado o abuso. O suspeito, que é primo da vítima e também menor de idade, não foi localizado pelos militares no momento do fato.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Apiacá. Por envolver menor de idade, o caso segue sob sigilo.