Servidores terão dia de saúde em Apiacá

Na busca pela promoção de bem-estar e prevenção de doenças, a Prefeitura de Apiacá realizará um evento voltado para a saúde de servidores, nesta terça-feira (14). Diversos profissionais vão atender no prédio da prefeitura, a partir do meio-dia.

A realização é da Secretaria Municipal de Saúde, como parte do programa Educação Continuada; e o público-alvo é quem trabalha no prédio da Prefeitura e da Câmara Municipal, no centro.

“É uma oportunidade para o funcionário se engajar em questões fundamentais relacionadas à saúde. Cuidar de si mesmo pode acabar ficando em segundo plano, na correria do cotidiano, e nossa equipe quer estimular essa prática valiosa”, destaca a secretária de Saúde de Apiacá, Flávia Zanardi.

Além disso, a programação inclui orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), incluindo o teste rápido, opcional; aferição de pressão arterial (PA), que é parte dos cuidados com a saúde cardiovascular; teste de glicose, que pode identificar possível quadro de diabetes; e vacinação contra H1N1 (influenza).

“Fica o convite para que todos os servidores do prédio marquem presença nesse encontro enriquecedor, que não apenas oferecerá serviços essenciais de saúde, mas também promoverá a conscientização e a importância da prevenção. Juntos, podemos construir uma comunidade ainda mais saudável”, convoca Flávia.

Serviço

Data: terça-feira, 14 de maio.

Horário: a partir das 12h.

Local: Prefeitura Municipal de Apiacá.