Projeto prevê entrega de 11.220 livros a estudantes em Venda Nova

Iniciado em 2023, o projeto “Mais Leitura” foi idealizado pela Prefeitura de Venda Nova, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de enriquecer o acervo pessoal dos estudantes e fomentar o gosto pela leitura.

A identidade visual do projeto foi escolhida por meio de um concurso de desenhos, realizado no mesmo ano, com a participação dos estudantes. A vencedora foi Aline Trarbach Ferreira, da Emef Atílio Pizzol, de São João de Viçosa.

O projeto traz uma nova oportunidade para enriquecer a experiência literária dos estudantes, a ação consiste na entrega de livros literários aos alunos da Educação Infantil ao 9° ano do Ensino Fundamental.

Segundo informações da Prefeitura, no ano passado, foram distribuídos aproximadamente 9.396 livros literários. Para este ano, a previsão é de entregar cerca de 11.220 livros aos estudantes, além de aproximadamente 400 títulos para o acervo de leitura compartilhada das escolas, demonstrando um crescimento significativo e o contínuo compromisso com a promoção da leitura.

Fonte: Prefeitura de Venda Nova.