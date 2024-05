Projeto promove circuito literário na região do Caparaó

Nesta sexta-feira (10), tem início o projeto Circuito Literário Rural das Regiões Caparaó e Metropolitana. A iniciativa pretende apresentar a literatura e o mundo da imaginação a partir de obras literárias, envolvendo toda a comunidade com peculiaridades de cada município participante. O trabalho é conduzido por três bibliotecárias: Rita Santos da Rocha, de Viana; Juliana Ferreira de Paula, de Fundão; e Fernanda Samora Dias Borges, de Jerônimo Monteiro.

Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do edital Culturas das Infâncias, da Secretaria da Cultura (Secult), o circuito literário abrange as bibliotecas municipais de Viana, Fundão e Jerônimo Monteiro. Com atividades diversas destinadas a crianças com idades entre 4 e 11 anos, o objetivo é atrair as comunidades locais para o espaço físico das bibliotecas, estimulando o encantamento e o prazer pela leitura.

Além de contações de histórias, a programação inclui uma oficina ministrada pelas três bibliotecárias, com base no livro “Um mundinho para todos”, de Ingrid Biesemeyer Bellinghausen, estabelecendo uma relação com as potencialidades de cada uma das três cidades – em torno da literatura, dos patrimônios material e imaterial, bem como da cultura em seus aspectos mais gerais.

Programação:

10/05 (sexta-feira)

Às 9 horas

Biblioteca Pública Municipal Júlia Colnago Miranda

Av. Jerônimo Monteiro, Centro, Viana

Telefone: (27) 3255-1295

14/06 (sexta-feira)

Às 9 horas

Biblioteca Pública Municipal Professor Mário José Jahel

Rua Virginio Pereira, Centro, Fundão

Telefone: (27) 3267-1859

05/07 (sexta-feira)

Às 9 horas

Biblioteca Municipal Maria Geaquinto

Av. Doutor José Farah, 75, Centro, Jerônimo Monteiro

Telefone: (28) 3558-1973

Acompanhe o projeto em: instagram.com/circuitoliterariorural