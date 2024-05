Pronto Atendimento Digital oferece alternativas para agilidade no ES

Com o objetivo de desafogar o Pronto Atendimento físico e garantir um cuidado mais eficiente, a Unimed Sul Capixaba conta com o Pronto Atendimento Digital. O crescente número de casos de dengue e doenças respiratórias na região sul gerou um aumento significativo nos atendimentos presenciais.

Leia também: Confira dicas para praticar inglês durante as atividades do dia

Dessa forma, os clientes com sintomas leves podem fazer as consultas on-line com clínico geral ou pediatra. O acesso pode ser feito via WhatsApp com a assistente virtual Isa, no 28-21-1-6255, pelo site www.unimedsulcapixaba.coop.br ou pelo Aplicativo Unimed Cliente. Com atendimento disponível 24 horas, o serviço tem qualidade e conveniência, já que pode ser feito de onde a pessoa estiver.

A diretora de Recursos Próprios, Grazielle Grillo, destaca a capacidade do serviço digital em fornecer orientações e monitoramento de sinais de alarme. “E caso seja preciso, o médico também pode solicitar exames simples e prescrever atestado. Se o paciente apresentar um quadro mais grave pode ser encaminhado para o atendimento físico”.

Importante que os clientes saibam que o Pronto Atendimento físico da Unimed, em Cachoeiro, utiliza a classificação de Manchester, uma classificação internacional utilizada por diversos hospitais para fazer a triagem por cores de acordo com a gravidade e sintomas. A classificação também mostra uma estimativa de tempo de atendimento.

Cor vermelha (atendimento imediato): Casos graves e emergenciais, como sinais de dengue hemorrágica ou falta de ar intensa, recebem prioridade máxima.

Cor laranja (atendimento em até 10 minutos): Casos urgentes

Cor amarela (atendimento em até 60 minutos): Pacientes com sintomas pouco urgentes, que necessitam de avaliação médica urgente, mas sem risco imediato de vida.

Cor verde (atendimento em até 120 minutos): Casos não urgentes, que podem aguardar atendimento de acordo com a disponibilidade ou acessado através do Pronto Atendimento Digital.

Cor azul (atendimento em até 240 minutos): Neste caso, atendimentos não urgentes, ambulatoriais, pode ser utilizada a teleconsulta.