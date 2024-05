Rampas náuticas vão garantir segurança para acesso ao mar em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta vem construindo duas novas rampas náuticas para acesso de embarcações. Os equipamentos estão sendo edificados no bairro Porto de Cima para acesso ao Rio Benevente e na Praia de Inhaúma.

Leia também: Conheça e ajude! Heitor está precisando de doações em Cachoeiro

As rampas têm cerca de seis metros, erguidas em concreto armado com proteção de para-corpo. Em Inhaúma, a obra está praticamente concluída. Já no bairro Porto de Cima, os trabalhos estão adiantados e devem ser concluídos nos próximos dias.

Conforme a Secretaria Municipal de Pesca e Abastecimento, as rampas náuticas irão beneficiar 900 pescadores locais, com o Registro Geral de Pesca Ativo (“carteirinha de pescador”) e aproximadamente 100 embarcações.

De acordo com o titular da pasta, Júlio César Sant’anna da Costa, as obras, depois de concluídas, também irão auxiliar no descarregamento de embarcações após pescarias. “Além dos pescadores profissionais, as rampas também permitirão o acesso de embarcações menores, como os pescadores esportivos e amadores, modalidades que vem crescendo na região.”

Foto: Jonas Pereira/Prefeitura de Anchieta

As rampas irão impactar positivamente no Turismo náutico, permitindo que proprietários de jetskis e lanchas acessem ao rio e ao mar da maneira devida e segura. “Até então, o município não dispõe de rampas náuticas adequadas para as embarcações terem acesso ao mar e rio. Isso acarreta o tráfico indevido de automóveis nas faixas de areias de nossas praias. Uma vez que precisam descer até água com os reboques”, lembra o secretário.

Contudo, os equipamentos também irão permitir que os órgãos de segurança, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, entre outros, acessem com mais rapidez o mar e o Rio Benevente para as operações de resgate e fiscalização.