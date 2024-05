Redes sociais da Prefeitura de Vila Velha vão combater fake news

Em um mundo dominado pelas redes sociais, as notícias, mensagens e postagens falsas geram desinformação, confundindo as pessoas e transformando mentiras em supostas verdades. Essa prática negativa, que pode trazer muitos prejuízos para a sociedade, precisa ser combatida com positividade e bom senso, separando o falso do verdadeiro.

Para evitar mentiras relativas à Prefeitura de Vila Velha e prejuízos ao cidadão, informações sobre a gestão pública municipal publicadas nas redes sociais que não são verdadeiras vão ganhar um selo de falta de autenticidade, pois o cidadão merece uma comunicação de verdade.

Os selos para combater as mentiras (fake news) vão receber as seguintes identificações: #VilaVelhaContraFakeNews #ComunicaçãoDeVerdade #VilaVelhaDeTodos

Assim, com a ajuda dos moradores e o apoio dos veículos de comunicação comprometidos somente com os fatos, Vila Velha vai combater as fake news, denunciando qualquer movimento que vise enganar as pessoas e que seja contrário ao desenvolvimento e melhoria da nossa cidade.