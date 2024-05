Sul do Espírito Santo recebe alerta de onda de calor nos próximos dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de onda de calor para várias cidades do Sul do Espírito Santo, a partir desta quinta-feira (2).

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta é válido até o próximo sábado (4), e prevê leve risco à saúde, com temperatura 5ºC acima da média por período de 2 até 3 dias.

Em casos de urgência ou emergência, o Instituto orienta que contate a Defesa Civil (telefone: 199).

Confira as cidades em alerta para a onda de calor:

