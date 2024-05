Delegacias do Caparaó tem mudanças de titularidade e chefia

Além da implantação do GGIM, que é um reforço na segurança para o município de Iúna, a região do Caparaó também obteve, nesta semana, um reforço no efetivo da Polícia Civil.

Segundo informado pelo delegado, Dr. Bruno Rodrigues, seis novos delegados foram empossados em decorrência de concurso público na Superintendência Regional, que correspondem a 8ª Regional com sede em Ibatiba, 11ª Regional em Venda Nova do Imigrante, e a 12ª Regional com sede em Santa Tereza, receberam reforço.

Na 8ª Regional, em Ibatiba, no Caparaó capixaba, dois novos delegados foram empossados e já estão atuando em duas Delegacias da região. Dr. Nelson assumiu a chefia da delegacia de Iúna, e Dr. Hélio em Muniz Freire.

“Delegacias que anteriormente não contavam com Delegados titulares, a exemplo de Muniz Freire, cuja responsabilidade era compartilhada pelo titular de Iúna, atualmente passou a contar com um Delegado exclusivamente na Comarca, sem acumular outra Unidade, o que representa dedicação exclusiva às demandas daquele Município. Por sua vez, Iúna também terá um delegado exclusivo”, menciona Dr. Bruno.

Dr. Bruno Rodrigues, que anteriormente era o titular da Delegacia de Iúna e também respondia por Muniz Freire, passou a chefiar de forma administrativa todos os cinco municípios da microrregião do Caparaó, e Brejetuba, localizada na região das Montanhas, que conta com um delegado titular, Dr. Cláudio. Rodrigues, além de chefiar os seis municípios, também passa a responder diretamente pelas Delegacias de Ibatiba, Irupi e Ibitirama.

“Este reforço representará imensa melhoria na prestação de serviço da Polícia Civil na região, pois, ao Delegado, cabe a direção das polícias civis, responsáveis pelas atividades de polícia judiciária e apurações de infrações penais. Sob a presidência dos delegados, os inquéritos policiais ganham qualidade e celeridade em sua tramitação, possibilitando ao Ministério Público indícios e provas de qualidade para denunciar criminosos, permitindo o processamento, condenação e prisão dos criminosos”, ressalta o novo chefe da 8ª Regional da Polícia Civil da região do Caparaó.

Foto: Divulgação