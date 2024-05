Resultado das provas de saúde e educação divulgados em Cachoeiro

O edital do Concurso Público da Prefeitura de Cachoeiro para provimento de cargos nas áreas da saúde e educação divulgou, nesta segunda-feira (20), o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório das provas discursivas.

Para conferir as notas, é preciso acessar o site da banca organizadora (www.cebraspe.org.br) e buscar pela página de seu respectivo edital – confira os links abaixo.

Os candidatos poderão ter acesso à imagem da prova discursiva e aos espelhos de avaliação e interpor recurso contra o resultado provisório na prova discursiva, das 10 horas do dia 21 de maio de 2024 às 18 horas do dia 22 de maio de 2024, no endereço eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão e nem de disponibilização da imagem da prova discursiva.

Já o edital de resultado final na prova discursiva, somente para os cargos 1, 2, 6 e 9 a 20, e de convocação para a avaliação de títulos, somente para os cargos de nível superior, será publicado no Diário Oficial do Município de Cachoeiro de Itapemirim e divulgado no endereço eletrônico da banca organizadora, na data provável de 10 de junho de 2024.

Páginas de acompanhamento dos editais

O concurso público da Prefeitura de Cachoeiro está dividido em quatro diferentes editais, com cronogramas independentes entre si. Para se manter atualizado em relação ao certame, o candidato deve acompanhar as páginas de seus respectivos editais no site da banca organizadora, por meio dos links abaixo:

As datas e os períodos estabelecidos nos cronogramas são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e da banca organizadora. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital.

Edital – Cargos nas áreas de saúde e educação: www.cebraspe.org.br/concursos/pref_cachoeiro_24

Edital – Cargos administrativos: www.cebraspe.org.br/concursos/pref_cachoeiro_24_adm

Edital – Cargos na Guarda Civil Municipal: www.cebraspe.org.br/concursos/PREF_CACHOEIRO_24_GUARDA

Edital – Cargo de Procurador: www.cebraspe.org.br/concursos/PREF_CACHOEIRO_24_PROCURADOR