Ricardo Ferraço assume comando do Governo do ES

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), assumirá o comando do Poder Executivo estadual a partir deste sábado (11).

Ele deve ficar a frente do Governo do Estado até o próximo dia 19, quando o governador Renato Casagrande (PSB), voltará de uma missão oficial nos Estados Unidos.

Casagrande embarca neste sábado. A agenda da missão oficial inclui a participação em fóruns empresariais, além de reuniões bilaterais e visitas a instituições visando trazer inovações e soluções de sucesso em nível global.

