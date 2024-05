Rio Novo do Sul: prefeito tem celular clonado e alerta para golpes

O prefeito de Rio Novo do Sul, Nei Castelari, usou a sua rede social, nesta terça-feira (14), para alertar aos seus amigos e seguidores sobre possíveis golpes que podem ser praticados em seu nome.

De acordo com o chefe do Poder Executivo municipal, o seu número de celular foi clonado.

“Atenção! Meu celular foi clonado. Não aceitem mensagens ou acessem links enviados do meu número.

As providências cabíveis estão sendo tomadas. Em breve divulgarei mais informações e número para contato”, explicou o prefeito.

