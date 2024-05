Rodovia do Sol será parcialmente interditada neste fim de semana

Durante esse fim de semana, no sábado (25) e no domingo (26), quem passar pela Rodovia do Sol deverá ficar atento, pois o trânsito fluirá em apenas uma pista, no trecho entre o posto da Polícia Militar, saindo de Vila Velha até o município de Anchieta, por conta do Campeonato Capixaba de Ciclismo, realizado pela Federação Espírito-Santense de Ciclismo (Fesc).

Durante a realização das provas, a faixa liberada será a da direita, para facilitar a entrada nos bairros que ficam ao longo da rodovia e também para garantir a segurança nos pontos de parada de ônibus.

No sábado (25), por conta do Campeonato Capixaba de Ciclismo, parte da pista ficará interditada das 12h às 16h, nos dois sentidos, no trecho onde acontecerá a prova. A largada, prevista para às 14h30, será em frente ao posto da Polícia Militar e vai até o Trevo de Setiba.

No domingo (26), a interdição começará às 7h e vai até as 9h, para a prova de resistência. A largada está marcada para as 07h30, na Praça dos Ciclistas, em Itaparica, Vila Velha, com destino à cidade de Anchieta. Também nesse caso, a pista da direita estará liberada para o trânsito em geral até onde finaliza o trecho de pista dupla.

Após esse trecho, a pista da direita será compartilhada, pois o pelotão de ciclistas usará o lado direito da via. O lado esquerdo fluirá normalmente. A Companhia solicita atenção para quem trafegar na Rodovia, observando a sinalização da pista e obedecendo as autoridades de trânsito. Conforme os ciclistas forem passando, a pista será liberada.