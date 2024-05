Saiba como será o mundo se o aquecimento global ultrapassar a meta de 1,5°C

O Acordo de Paris, assinado em 2015, tem como objetivo limitar o aumento da temperatura global a 1,5ºC. Mas centenas dos principais cientistas climáticos do mundo acreditam que as temperaturas globais irão subir para pelo menos 2,5°C acima dos níveis pré-industriais neste século, causando consequências catastróficas para a humanidade e o planeta, de acordo com uma pesquisa exclusiva realizada pelo The Guardian.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NO SUSTENTABILIDADE BRASIL