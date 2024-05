Secretaria de Saúde orienta para o uso correto de medicamentos no ES

O consumo irracional de medicamentos pode trazer consequências graves para a saúde. Para alertar a população sobre os riscos do seu uso indiscriminado e a automedicação, foi criado o “Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos”, celebrado em 5 de maio.

A Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha também elaborou uma cartilha de orientações sobre o uso de medicamentos, esclarecendo as maiores dúvidas sobre o tema. Clique aqui e baixe a cartilha.

Para que os medicamentos sejam utilizados corretamente, a população precisa ser orientada pelo profissional que o prescreve e pelo farmacêutico, no momento da retirada nas farmácias das Unidades de Saúde e dos serviços especializados do município. Mas, muitas vezes as pessoas permanecem com dúvidas sobre a forma correta de tomar alguns medicamentos e, por isso, a doença não é tratada como deveria, além de outras consequências, como gastos financeiros desnecessários e até hospitalizações.

Manuela Cruz, gerente do serviço de Farmácia da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha destaca a necessidade de o cidadão ter as informações corretas quanto à hora de tomar o medicamento, a quantidade a ser utilizada, como e por quanto tempo usá-lo. Orienta ainda sobre a importância de os medicamentos serem protegidos do calor e da umidade, evitando assim que ele estrague.

“Devem ser guardados em local seguro, fora do alcance das crianças, protegido da luz, do calor, de insetos e roedores, em um ambiente sem muita umidade, longe de alimentos, de produtos químicos e de limpeza”, ensina.

Prazo de validade

Manuela Cruz alerta ainda quanto ao vencimento do medicamento e explica que, assim como os alimentos, eles também podem estragar e sua utilização pode causar sérios problemas para a saúde.

Descarte

Uma dúvida muito comum é sobre a forma correta de descarte dos medicamentos que estão fora de validade. Em Vila Velha, eles devem ser entregues nas Unidades de Saúde, porém apenas aqueles ofertados pelo próprio município.

Após a entrega dos medicamentos vencidos nas Unidades de Saúde, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos encaminha todo o resíduo coletado para a empresa terceirizada responsável pelo descarte adequado, de forma que não cause impacto negativo ao meio ambiente ou até mesmo a outras pessoas.