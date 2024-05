Cidade do ES vai implantar energia solar em todos os prédios públicos

Sustentabilidade, responsabilidade e economia para os cofres públicos do município. É assim que a Prefeitura de Vila Velha será a primeira do Estado a implantar usinas de microgeração e minigeração de energia solar fotovoltaica, conectada à rede nos equipamentos públicos como unidades de ensino, unidades de saúde, prédios públicos municipais, CRAS, CREAS, postes de praças, estações de bombeamento, entre outros equipamentos.

A previsão é de que todos os painéis de energia solar estejam instalados até o final do ano e que, após a conclusão dos trabalhos, a economia da prefeitura com despesas de energia seja de aproximadamente 90%. Atualmente, o município consome em média 1.030.188 Kwh/mês com estes equipamentos, o que gera um custo estimado mensal de R$ 1,1 milhão. A instalação dos equipamentos será feita por um empresa contratada.



De acordo com o secretário de Administração, Rodrigo Magnago, a iniciativa, inédita e pioneira no estado, vai tornar o município mais sustentável, produzindo energia limpa, atingindo metas da ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e ao mesmo tempo, criar alternativas para reduzir despesas com as tarifas de energia elétrica dos equipamentos municipais e da iluminação pública.



Com a instalação de um sistema de energia solar fotovoltaico, o município terá uma economia sensível nos custos de sua conta de energia elétrica. O sistema permite que se use a luz solar para gerar sua própria energia elétrica. Além disso, caso o município não consuma toda a energia gerada, o sistema passa a injetar o excedente na rede elétrica, gerando créditos energéticos que podem ser utilizados em até 60 (sessenta) meses.



O investimento trará retorno à Prefeitura a médio e a longo prazo e os recursos que antes eram direcionados para o pagamento dos valores faturados pela concessionária, decorrentes do consumo de energia elétrica, serão direcionados prioritariamente para investimentos na infraestrutura, educação, saúde e segurança pública.



“Quem ganha é a população que vê uma gestão tanto contribuindo para o meio ambiente ao optar por uma alternativa sustentável do consumo de energia elétrica, quanto preocupada com os recursos públicos e que estão sendo aplicados de forma correta, séria e com responsabilidade,” finalizou o secretário.



Vale lembrar que todas as obras em execução, como unidades de saúde e escolas, foram incluídas no sistema fotovoltaico responsável por captar a irradiação do sol e transformá-la em energia elétrica. O sistema fotovoltaico foi dimensionado para que todas as unidades de ensino da rede municipal possuam ar-condicionado nas salas de aula, levando conforto e qualidade para os alunos e servidores da rede.