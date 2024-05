Seminário de Fiscalização das Obras Públicas acontece em Cachoeiro

A Mútua-ES, em parceria com a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), realizará o seminário “Fiscalização e Licitações de Obras Públicas” na próxima terça-feira, dia 4 de junho, em Cachoeiro de Itapemirim.

O evento é parte do programa Capacita AMUNES e conta com o apoio do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES).

Filipe Machado, diretor geral da Mútua-ES, destaca a importância do seminário para a aproximação entre a Mútua-ES e os profissionais que atuam nos órgãos públicos. “Nosso objetivo é fortalecer a relação com os profissionais que trabalham nas prefeituras e órgãos públicos, e este evento é parte de uma série de ações que realizaremos em parceria com as prefeituras”, afirma Machado. Ele também agradece a colaboração do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Luciano Pingo, e do presidente do Crea-ES, Jorge Silva.

O seminário abordará temas cruciais para a fiscalização e as licitações de obras públicas, oferecendo uma oportunidade valiosa de capacitação para os profissionais da área. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do link: Inscrição para o seminário.

Programação do Seminário

O evento contará com palestras e debates sobre os principais desafios e práticas recomendadas na fiscalização e licitações de obras públicas, proporcionando um espaço para a troca de experiências e conhecimentos entre os participantes.

Serviço:

Data: 4 de junho

Local: Cachoeiro de Itapemirim

Inscrições: Clique aqui para se inscrever

Não perca esta oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e fortalecer sua rede de contatos profissionais. Participe!