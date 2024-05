Capixabas conquistam 21 medalhas no Circuito de Natação Paralímpica

A delegação capixaba de natação paralímpica brilhou na 1ª fase nacional do Circuito Loterias Caixa de Natação Paralímpica e conquistou 21 medalhas. Os paratletas faturaram nove ouros, oito pratas e quatro bronzes na competição, que foi encerrada no último sábado (18), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo-SP.

No total, nove atletas capixabas e três treinadores viajaram com passagens pagas pelo programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Os nadadores que participaram do circuito foram Breno Costa, Caio Rodriguez, Erica Rodrigues, Fabio Antônio Rodrigues, Ikaro Nunes, Marco Aurélio Quaresma, Mariana Gesteira, Nathália Torezani e Waldir Alvarenga Junior, o Tiozinho; e os treinadores Erich Chiabai, Leonardo Miglinas e Stephany Castro.

Com exceção de Caio Rodriguez, Erica Rodrigues e Mariana Gesteira, todos os nadadores são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, também da Sesport. A competição também serviu como última seletiva para os Jogos Paralímpicos 2024, a ser realizada entre agosto e setembro, mas os capixabas não tinham mais chances de conquistar uma vaga. Entre os integrantes da delegação, apenas Mariana Gesteira vai participar das Paralimpíadas de Paris, após ter conquistado a classificação em uma seletiva anterior.

Confira abaixo o quadro de medalhas no Circuito de Natação Paralímpica:

Tiozinho – 2 ouros (100m livre e 200 livre) e 5 pratas (50m livre, 50m costas, 150 medley e dois revezamentos)

Nathalia Torezani – 3 pratas (100m livre e os dois revezamentos)

Mariana Gesteira – 3 ouros (50m livre, 100m livre, 100m costas)

Breno Costa – 4 ouros (50m livre, 100m livre, 100m borboleta e 200 medley)

Ikaro Nunes – 1 prata (100m peito) e 1 bronze (50m livre)

Erica Rodrigues – 3 pratas (100m peito e os dois revezamentos) e 1 bronze (400m livre)

Marco Aurélio – 1 prata (100m costas)

Fábio Antônio – 2 pratas (dois revezamentos) e 2 bronzes ( 100 costas e 200 livre)