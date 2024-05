Servidores vão receber vale-alimentação ainda nesta semana em Cachoeiro

Os servidores de Cachoeiro de Itapemirim receberão o vale-alimentação nesta sexta-feira (10). A ação é mais uma iniciativa da prefeitura para valorizar os servidores, que poderão fazer suas compras antes do Dia das Mães – neste domingo (12) – e passar a data com maior tranquilidade.

O vale-alimentação, normalmente, é pago no dia 15 de cada mês. Mas, neste ano, já é a segunda vez que a administração faz a antecipação em virtude das festividades tradicionais que envolvem os servidores de alguma forma. A primeira delas, foi em 9 de fevereiro, quando o valor foi adiantado devido ao Carnaval.

“De fato, o prefeito Victor Coelho tem tomado uma série de medidas no sentido de valorizar os servidores. A proximidade do Dia das Mães se revela um motivo mais que justo para fazer o adiantamento do crédito”, afirma o secretário municipal de Administração, Antônio Carlos Valente.

“Esta é mais uma iniciativa da nossa administração voltada para o bem-estar dos nossos servidores. O adiantamento do vale para esta sexta-feira contribuirá para que as mães tenham um domingo ainda mais especial e também para impulsionar o comércio, especialmente neste período importante de vendas para o setor”, frisa o prefeito Victor Coelho.