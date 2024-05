Simpósio de Saúde começa na terça (21) em Cachoeiro e reunirá grandes nomes

O Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde – PROINTEC, reunirá grandes nomes da área da saúde no Espírito Santo em Cachoeiro de Itapemirim. O evento será realizado no Jaraguá Tênis Clube, na próxima terça (21) e quarta (22). O evento é gratuito.

Profissionais da área da saúde, especialistas de diversas áreas e médicos terão a oportunidade de discutir os avanços tecnológicos na saúde no Sul do Espírito Santo. A inscrição gratuita para participar o evento pode ser feita CLICANDO AQUI.

O Simpósio é promovido pela GFC Eventos, com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Prefeitura Municipal de Cachoeiro e AQUINOTICIAS.COM. O evento conta com o patrocínio de Unimed Sul Capixaba, Sicoob Credirochas, HIFA, e Hospítal Evangélico.

Reunindo especialistas de diversas áreas, o Simpósio oferecerá um ambiente dinâmico para médicos e profissionais da saúde discutirem as mais recentes tecnologias e avanços do setor. Temas como a ciência da felicidade também serão abordados, promovendo uma visão holística da saúde. Além dos debates e palestras, o público poderá conferir demonstração de produtores e serviços na área de tecnologia.

Confira a programação completa do evento

Terça-feira (21)

9h – Recepção e credenciamento dos participantes

10h às 10h30 – Samilla Coelho Figueira . Tema: Gestão do acesso e inovação – Utilização de indicadores quantitativos na definição de diagnóstico territorial e estratégias na Atenção Primária e Atenção Ambulatorial Especializada

10h40 às 11h10 – Tiago Cypriano – Coordenador da Cirurgia Robótica do HECI. Tema: O avanço da robótica na área da saúde

11h20 às 12h – Abertura Oficial

12h às 13h – Intervalo de Almoço

13h às 13h30 – Ms. Juliana Teixeira Dutra – Instituto Inova . Tema: A inovação e pesquisa na saúde como ferramentas para o futuro

13h40 às 14h10 – Dr. Murilo Soares Costa . Tema: Inovação na educação permanente nos dias atuais

14h20 às 14h50 – Diego Roncete . Tema: Aplicação de valor em saúde no paciente SUS

15h às 15h30 – Dr. Jeovah Guimarães Tavares . Tema: Cirurgia laparoscópica & robótica – a evolução

15h40 às 16h10 – Jorge Terrão – Instituto Tomazzi . Tema: Inovações no diagnóstico laboratorial apoiando a eficiência na gestão de leitos

16h20 às 16h50 – Giulyana Mazioli Alvarenga . Tema: A tecnologia como instrumento para captação e fidelização de doadores de sangue

17h às 17h30 – Mesa Redonda . Tema: Inovação e tecnologia na saúde, benefícios ao cidadão

17h30 às 18h00 – Apresentação Startups

Quarta-feira (22)

8h – Recepção e credenciamento dos participantes

8h30 às 09h – Heliana Fonseca – ICEPI . Tema: Programa sus digital: a experiência do estado do Espírito Santo

9h10 às 09h50 – Deniz Vaz . Tema: Avanços no atendimento humanizado, uma nova visão de cuidado em saúde

10h às 10h30 – Pablo Lira . Tema: Inovação e gestão de risco na saúde

10h40 às 11h20 – Flávia da Veiga . Tema: Saúde traz felicidade ou felicidade traz saúde?

11h30 às 13h – Intervalo de Almoço

13h10 às 13h40 – Dra. Lidiane da Silva . Tema: Neuromodulação nos tratamentos

13h50 às 14h20 – Dr. Nésio Fernandes. Tema: O papel da ciência e tecnologia na consolidação do SUS como eixo de direitos e de desenvolvimento econômico

14h30 às 15h – Dra. Jaqueline Lunz . Tema: O que é e como funciona a Telemedicina

15h10 às 15h40 – Marilza de Souza Lima – ICEPI . Tema: Metodologias ativas de ensino na formação interprofissional: inovação nas equipes multiprofissionais da atenção primária à saúde

15h50 às 16h20 – Jorge Terrão – Instituto Tomazzi

16h30 às 17h – Dr. Gabriel Rangel . Tema: Gestão da jornada do paciente e a descentralização da assistência

17h10 às 17h40 – Dr. Igor Fonseca . Tema: Modernização da publicidade médica

17h50 às 18h20 – Thiago Vazzoler. Tema: Maturidade digital – HIMSS EMRAM: segurança do paciente e eficiência institucional

18h30 às 19h00 – Premiação Startups

SERVIÇO

Datas: 21 e 22 de maio

Local: Jaraguá Tênis Clube – Cachoeiro de Itapemirim

Instagram: @prointec_es

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-simposio-de-ciencia-e-tecnologia-na-saude/2466891