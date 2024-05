Simpósio destaca importância da telemedicina para salvar vidas

A telemedicina é a prática médica que utiliza tecnologias de comunicação e informação para fornecer assistência médica à distância.

Conforme explica a médica pneumologista e intensivista, Diretora Técnica do HIFA Maternidade, Jaqueline Lunz, o uso da tecnologia tem se tornado cada vez mais relevante, especialmente em situações em que o paciente não pode estar fisicamente presente no consultório médico, como em áreas remotas, situações de emergência, durante pandemias ou para consultas de acompanhamento.

Nesta quarta-feira (22), no último dia do Simpósio de Ciência e Tecnologia em Saúde – PROINTEC: saúde in foco, a especialista abordará sobre as vantagens e benefícios desse método de atendimento.

“A telemedicina possibilita que pacientes tenham acesso a especialistas e serviços médicos de alta qualidade, independentemente de sua localização geográfica. Isso aumenta as chances de diagnósticos precisos e tratamentos adequados”, afirma Lunz.

A palestra da Diretora Técnica do HIFA começa a partir das 14h30. A entrada é gratuita.

Para participar, os interessados devem comparecer ao Jaraguá Tênnis Club e fazer apenas um cadastro na entrada do evento.

Confira a programação desta quarta-feira (22)

8h – Recepção e credenciamento dos participantes

8h30 às 09h – Heliana Fonseca – ICEPI. Tema: Programa sus digital: a experiência do estado do Espírito Santo

9h10 às 09h50 – Deniz Vaz. Tema: Avanços no atendimento humanizado, uma nova visão de cuidado em saúde

10h às 10h30 – Pablo Lira. Tema: Inovação e gestão de risco na saúde

10h40 às 11h20 – Flávia da Veiga. Tema: Saúde traz felicidade ou felicidade traz saúde?

11h30 às 13h – Intervalo de Almoço

13h10 às 13h40 – Dra. Lidiane da Silva . Tema: Neuromodulação nos tratamentos

13h50 às 14h20 – Dr. Nésio Fernandes.

Tema: O papel da ciência e tecnologia na consolidação do SUS como eixo de direitos e de desenvolvimento econômico

14h30 às 15h – Dra. Jaqueline Lunz.

Tema: O que é e como funciona a Telemedicina

15h10 às 15h40 – Marilza de Souza

Lima – ICEPI. Tema: Metodologias ativas de ensino na formação interprofissional: inovação nas equipes multiprofissionais da atenção primária à saúde

15h50 às 16h20 – Jehovah

16h30 às 17h – Dr. Gabriel Rangel.

Tema: Gestão da jornada do paciente e a descentralização da assistência

17h10 às 17h40 – Dr. Igor Fonseca.

Tema: Modernização da publicidade médica

17h50 às 18h20 – Thiago Vazzoler.

Tema: Maturidade digital – HIMSS

EMRAM: segurança do paciente e eficiência institucional