Cachoeiro: Dia D de vacinação aplicou mais de 2,1 mil doses contra gripe

No último sábado (18), a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro (Semus) realizou mais um Dia D das campanhas de vacinação contra a gripe e outras doenças.

A ação mobilizou 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a Policlínica Bolivar de Abreu, além do Shopping Cachoeiro, Perim Center e os supermercados Sempre Tem, Casagrande e Perim (Santo Antônio) – totalizando 28 pontos de imunização, na sede e no interior.

Aliás, ao longo do dia, foram aplicadas 2.142 doses de imunizantes contra a gripe (influenza) e outras vacinas previstas no Programa Nacional de Imunização (PNI).

Contudo, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, a iniciativa teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal em Cachoeiro. “É uma oportunidade para aqueles que, seja por rotinas profissionais ou familiares, encontram dificuldades de comparecer a um posto de vacinação durante os dias uteis”, explica.

Dia D de Vacinação continua nas UBS

Quem não conseguiu aproveitar a oportunidade do Dia D da campanha de vacinação pode procurar uma das unidades com salas de imunização do município, portando o Cartão de Vacinação, CPF ou o Cartão do SUS, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.