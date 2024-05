Sine Vitória realiza Feirão de Empregos para PCDs com 518 vagas nesta terça (14)

Será nesta terça-feira (14) o “Dia D para PCDs”, o feirão de empregos do Sine Vitória com 518 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Quem comparecer à agência, a partir das 8h, poderá participar de processos simplificados de contratação, oficinas de capacitação profissional, discussões sobre acessibilidade e adaptação no ambiente de trabalho e de uma sessão de network (relacionamentos profissionais) em torno de uma mesa com pães, bolos, frutas, sucos e cafezinho. O feirão vai até as 17h.

É o segundo feirão de empregos que o Sine da capital realiza neste mês de maio, em comemoração pelo Mês do Trabalhador e para promover a inclusão no mercado de trabalho. Na semana passada, o público alvo foram os jovens e pessoas sem experiência profissional no Feirão do Primeiro Emprego, quando foram ofertadas 600 vagas. A programação segue até o próximo dia 29, conforme a programação descrita abaixo, simultaneamente ao atendimento de rotina do Sine.

No “Dia D para PCDs”, serão ofertadas vagas em diferentes funções, com diferentes níveis de escolaridade:

. Ajudante de Açougueiro

. Ajudante de Padeiro

. Atendente de Cafeteria

. Atendente de Telemarketing

. Auxiliar Administrativo

. Auxiliar de Estoque

. Auxiliar de Limpeza

. Auxiliar de Pessoal

. Balconista

. Cartazeiro

. Consultor de Vendas

. Cozinheiro (A)

. Educador Social

. Embalador

. Fiscal de Caixa

. Fiscal de Prevenção De Perdas

. Motorista

. Operador de Caixa

. Porteiro

. Promotor de Vendas

. Repositor de Mercadorias

. Vendedor Interno

Para profissionais de nível superior há vagas para:

. Assistente Social – 10 vagas

. Psicólogo – 13 vagas

Mês do Trabalhador Sine Vitória

Programação

Dia 14 (terça-feira) – “Dia D para PCDs “

. 8h – Palestra sobre “Inclusão e Diversidade”

. 8h30 – Workshop de Capacitação Profissional

. 9h – Roda de Conversa: “Experiências de PCDs no Mercado de Trabalho”

. 9h30 – Discussão sobre Acessibilidade e Adaptação no Ambiente de Trabalho

. 9h30 – Sessão de Networking

. Das 10h às 17h – Feirão de Oportunidades, com cinco empresas realizando processos seletivos simplificados

Dia 22 (quarta-feira) – “50+” – para profissionais com 50 anos de idade ou mais

. 8h – Palestra sobre “Valorização da Experiência Profissional”

. 8h30 – Workshop de Recolocação Profissional

. 9h – Roda de Conversa: “Desafios e Vantagens do Trabalho após os 50 anos”

. 9h30 – Discussão sobre Flexibilidade e Adaptação no Trabalho para Público 50+

. 9h30 – Sessão de Networking

. Das 10h às 17h – Feirão de Oportunidades

Dia 29 (quarta-feira) – “Trabalho para Todos” – Oportunidades de emprego e programas de diversidade e inclusão

. 8h – Palestra sobre “Inclusão no Mercado de Trabalho”

. 8h30 – Workshop de Desenvolvimento Profissional

. 9h – Roda de Conversa: “Desafios e Oportunidades para Todos no Mercado de Trabalho”

. 9h30 – Discussão sobre Políticas de Inclusão e Acessibilidade

. 9h30 – Sessão de Networking

. Das 10h às 17h – Feirão de Oportunidades

Local: o Sine Vitória fica na Casa do Cidadão, na Avenida Maruípe, 2544, em Itararé