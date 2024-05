Sobe para 50 número de casos da Febre do Oropouche no ES

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) divulgou, nesta quarta-feira (8), os dados referentes ao monitoramento da Febre do Oropouche no Estado.

De acordo com o Boletim Epidemiológico, do período de 23/04/2024 a 08/05/2024, já foram contabilizados 50 casos da doença. Não há registro de mortes.

Do total de casos confirmados, 22 são em Colatina; 2 em Ibiraçu; 5 em Laranja da Terra; 11 em Rio Bananal; 4 em São Gabriel da Palha; 2 em Sooretama; 2 em Vila Valério, e 2 em Vitória.