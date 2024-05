Startup Belterra recupera terras, financiadas por grandes corporações

A regeneração de áreas de pasto no Brasil, degradadas com o uso contínuo para a criação de gado, é uma das corridas em andamento na transformação da agricultura e das agroflorestas nacionais para o novo cenário climático, imposto pelo aquecimento global e suas consequências. Na visão de negócio da Belterra, startup dedicada à implantação de sistemas agroflorestais (SAF), frutas simbólicas como cacau e açaí podem ser a ponta de lança nessas novas frentes no campo.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NO SUSTENTABILIDADE BRASIL