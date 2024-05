Inscrições abertas: Startups disputam prêmios em Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim se prepara para receber o Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde – PROINTEC, evento que reunirá especialistas e inovadores da área para discutir as últimas tendências e avanços no setor. Dentro do simpósio, um destaque especial será o desafio das startups, uma competição que promete revelar as soluções mais inovadoras e impactantes em saúde.

As três melhores startups que apresentarem suas soluções durante o evento concorrerão a prêmios em dinheiro e troféus, distribuídos da seguinte forma:

1º Lugar: Troféu + R$ 2.500,00

2º Lugar: Troféu + R$ 1.000,00

3º Lugar: Troféu + R$ 500,00

Cada startup terá 5 minutos sua participação, sendo 3 minutos para apresentação e 2 minutos de perguntas.



Critérios de Avaliação

Para garantir uma competição justa e criteriosa, as startups serão avaliadas por uma equipe técnica especializada, que levará em conta os seguintes aspectos:

Inovação: Grau de inovação da solução proposta e seu destaque no mercado.

Viabilidade: Viabilidade do modelo de negócio, incluindo escalabilidade e potencial de lucratividade.

Equipe: Competência e experiência da equipe por trás da startup.

Tração: Tração no mercado, considerando número de clientes, faturamento e crescimento.

Impacto: Impacto econômico, social ou ambiental que a startup pode causar.



Datas e Local

O evento será realizado nos dias 21 e 22 de maio, no Jaraguá Tênis Clube, em Cachoeiro de Itapemirim. A apresentação inicial das startups ocorrerá às 17h30 do dia 20 de maio, e a cerimônia de premiação, onde serão anunciados os vencedores, está marcada para as 18h30 do dia 22 de maio.

Inscrições

Startups interessadas em participar do desafio devem se inscrever até as 16h do dia 20 de maio, acessando o link: https://forms.gle/PguGLa2DU4aGaAFD7.

Não perca a oportunidade de apresentar sua solução inovadora e concorrer a prêmios no Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde – PROINTEC. Participe e contribua para o avanço da saúde com criatividade e tecnologia!

SERVIÇO

Datas: 21 e 22 de maio

Local: Jaraguá Tênis Clube – Cachoeiro de Itapemirim

Instagram: @prointec_es

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-simposio-de-ciencia-e-tecnologia-na-saude/2466891