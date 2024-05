Suspeito tenta fugir, mas acaba preso com drogas em Jerônimo Monteiro

Um homem de 37 anos, foi preso após tentar fugir de policiais militares durante um patrulhamento no bairro Vila São Domingos, em Jerônimo Monteiro. A prisão do suspeito aconteceu na noite de terça-feira (28).

Na ocorrência, a Polícia Militar informou que por volta das 18h20, as equipes de Força Tática e Patrulha K9 flagraram o suspeito pulando a janela de uma residência, que ao avistar os militares, dispensou uma sacola e outro objeto em uma área de mata.

No entanto, o suspeito foi abordado e e a cadela Alga indicou o local exato. Os militares encontraram a sacola dispensada e nela, acharam uma pedra média de crack, pesando aproximadamente 25 gramas, cinco munições intactas de calibre 32, uma balança de precisão e diversos materiais de transparentes para o embalo das drogas. Durante as buscas, um dos militares encontrou um revólver calibre 32.

Além disso, na residência onde o suspeito estava, os policiais acharam dois papelotes de cocaína embalados e prontos para venda, uma quantia de R$ 3.435,00 em espécie e uma caderneta usada para anotações ao tráfico de drogas.

Portanto, diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado pela PM para a 6° Delegacia Regional de Alegre.

