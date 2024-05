Tecnologia aérea é usada em projeto de revitalização de encostas em Mimoso

Um equipe da Viavoz Projetos, empresa especializada em gerenciamento e supervisão de obras, deu início aos serviços de topografia para revitalização e reforma de encostas do município de Mimoso do Sul.

Para a realização das atividades, os profissionais recorreram ao recurso da tecnologia aérea. Na oportunidade, eles usaram um drone para scanear as áreas. A tecnologia proporciona mais precisão.

As intervenções contarão com calçamentos novos e reparos. Contemplará os distritos, Praça das Mangueiras, Praça de Eventos Diácono Eriton, Praça da Estação e vias das imediações da rodoviária.

O projeto é uma realização do Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, através da Secretaria Municipal de Obras.