Câmara do Caparaó tem contas aprovadas com ressalva pelo TCE-ES

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) julgou, na última sessão, as contas da Câmara de Vereadores de Jerônimo Monteiro, no Caparaó, referentes ao ano de 2022.

O julgamento das contas foi realizado pelo conselheiro Rodrigo Coelho. As contas da Câmara apresentaram regularidade com ressalva no exercício de Wagner Ribeiro Masioli, em 2022.

O relator do processo manteve como ressalva a seguinte irregularidade: aprovação e/ou edição de atos nos últimos 180 dias de mandato com aumento da despesa com pessoal, sem prévia compensação pela redução permanente de despesa.

Segundo o presidente da Câmara de Vereadores de Jerônimo Monteiro, Wagner Ribeiro Masioli (PV), a defesa foi feita e as contas foram aprovadas. “Fiz a defesa e foi aprovado e arquivado nossas contas. Em cinco mandatos nunca tive uma rejeitada”, disse o presidente.

Wagner ressaltou que recentemente a Câmara se destacou no âmbito estadual e nacional ao atingir a incrível nota de 95,22% de transparência pública, garantindo o Selo Diamante em Transparência, sendo um dos primeiros do Estado.

Fonte: TCE-ES/ Processo TC 3159/2023