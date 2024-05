Prevenção a desastres: Câmara propõe fundo emergencial em Itapemirim

Tramita na Câmara Municipal de Itapemirim projeto de indicação que busca prevenir, bem como viabilizar medidas protetivas para o município em casos de desastres.

A iniciativa prevê que “em casos de desastres adversos, naturais ou provocados pelo homem que venham a colocar o município em situação de emergência e/ou estado de calamidade pública, seja disponibilizado um fundo emergencial aos munícipes, neste município”.

LEIA TAMBÉM: Marataízes: projeto proíbe agressor de mulheres assumir cargo público

De acordo com a proposta, de autoria do vereador e presidente da Casa de Leis, Paulo Toledo, a ação seria implementada em Itapemirim por meio de um “Plano municipal de Proteção e Defesa Civil”, a ser elaborado e administrado pela Secretaria Municipal de Defesa Social (SEMDESO).

O projeto ainda sugere que a administração municipal também dê ampla divulgação ao plano para que toda a população tenha conhecimento das ações.

Após Publicidade na 13ª Sessão Ordinária desta quinta-feira (2), a proposta deve ser encaminhada para o Poder Executivo Municipal.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.